Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi çıktı! Yönetime 'Gitmiyorum' resti

Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi çıktı! Yönetime 'Gitmiyorum' resti

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira öncesi İngiliz futbolcu Steven Caulker'a 2+1 yıllık imza attırmıştı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Pereira, yönetime sunduğu raporda Caulker'ı kadro dışı bırakırken, yıldız futbolcudan sürpriz bir rest geldi. Steven Caulker, Fenerbahçe yönetimine 'Gitmiyorum' mesajı verdi. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi çıktı! Yönetime 'Gitmiyorum' resti

Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi giderek büyüyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın Alanyapor'dan transfer edilen İngiliz stoperi takımda istememesi büyük bir kaos yaratmış durumda.

Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi çıktı! Yönetime 'Gitmiyorum' resti

Takvim'in haberine göre, Pereira ile anlaşmanın resmi olarak duyurulmasından sadece 3 gün önce 2+1 yıllık imza atan Caulker'ın sözleşme süresinde kazanacağı garanti ücretin 3 milyon Euro (Yaklaşık 30 milyon lira) olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi çıktı! Yönetime 'Gitmiyorum' resti

"SİZİN İÇİN ÇOK TEKLİF REDDETTİM"

Başkan Ali Koç'un Pereira'ya Caulker'ın takımda kalması için baskı yaptığı ancak Portekizli hocanın kararının arkasında durduğu öğrenildi. İngiliz yıldızın ise, "Buraya gelmek için birçok takımın teklifini geri çevirdim. Şimdi bir yere gitmiyorum" restini çektiği belirlendi. Yönetimin hem maddi hem manevi olarak yaşanan krizin önüne nasıl geçeceği merak konusu.

SON DAKİKA