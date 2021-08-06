Fenerbahçe'de Steven Caulker krizi çıktı! Yönetime 'Gitmiyorum' resti

Takvim 'in haberine göre, Pereira ile anlaşmanın resmi olarak duyurulmasından sadece 3 gün önce 2+1 yıllık imza atan Caulker'ın sözleşme süresinde kazanacağı garanti ücretin 3 milyon Euro (Yaklaşık 30 milyon lira) olduğu öğrenildi.

"SİZİN İÇİN ÇOK TEKLİF REDDETTİM"

Başkan Ali Koç'un Pereira'ya Caulker'ın takımda kalması için baskı yaptığı ancak Portekizli hocanın kararının arkasında durduğu öğrenildi. İngiliz yıldızın ise, "Buraya gelmek için birçok takımın teklifini geri çevirdim. Şimdi bir yere gitmiyorum" restini çektiği belirlendi. Yönetimin hem maddi hem manevi olarak yaşanan krizin önüne nasıl geçeceği merak konusu.