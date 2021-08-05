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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Marcel Tisserand'a Fransa'dan talip çıktı!

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen isimlerle de yolların ayrılması planlanıyor. Bu doğrultuda Vitor Pereira'nın 'gönderilsin' raporu verdiği Marcel Tisserand'a sürpriz bir talip çıktı. Fransa Ligue 1 ekibinin tecrübeli stoperle ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar...  (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 16:21
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Marcel Tisserand'a Fransa'dan talip çıktı!

Yeni sezona yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerle ayrılık planları yapılıyor.

Teknik direktör Pereira'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Marcel Tisserand için ise sürpriz bir transfer iddiası geldi.

Fransız Foot Mercato'nun haberine göre; Ligue 1 ekiplerinden Metz, Fenerbahçe'nin Kongolu stoperini gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerle 2023 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Tisserand için Fenerbahçe'yle temasa geçen Metz yetkilileri, transferin koşullarını sordu.

Geçen sezon Fenerbahçe'yle 25 maça çıkan 28 yaşındaki Tisserand, 1 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

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