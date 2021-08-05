Son dakika spor haberi: Transferi Mesut Özil'e açıkladı! Sead Kolasinac Fenerbahçe'ye doğru

Arsenal 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen bonservis vermeyecek olan Fenerbahçe, futbolcunun yıllık kazancının da bir bölümünü İngiliz ekibine ödetmeyi hedefliyor. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye sıcak bakmasında Mesut Özil'in de etkisinin olduğu belirtiliyor.



İKİ TAKIMDA OYNADI

Profesyonel kariyerinde yalnızca Schalke 04 ve Arsenal formaları giyen Sead Kolasinac, Bosna Hersek Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

KOLASINAC KİMDİR?

Sead Kolasinac 20 Temmuz 1993'te Almanya'nın Karlsruhe şehrinde dünyaya geldi. Bosna Hersekli futbolcu kariyerine KarlsruheSC alt yapısında başladı. 211'de Schalke 04 altyapısına geçen Sead Kolasinac 2012'de A takıma yükseldi. Sol bek mevkiinde görev alan Sead Kolasinac 2017'de Arsenal'e imza attı.

Arsenal ile 113 maça çıkan Sead Kolasinac 5 gol atıp 15 asist yaptı.

Sead Kolasinac 4 Ocak 2021'de eski takımı Schalke 04'e kiralık olarak döndü. Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen Sead Kolasinac'ın Arsenal ile 2022 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.