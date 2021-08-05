Fenerbahçe'de yıldızlar işbaşında!

Önceki maçlarda olduğu gibi yine 3'lü savunmayla oynayan ve karşılaşmaya hızlı başlayan Kanarya, önde baskı uyguladı. İlk dakikalarda üstünlük kuran Pereira'nın öğrencileri, rakibin hızlı hücumlarla çıktığı anlarda savunmada birçok kez eksik yakalandı. 28. dakikada Lednev'in golüne engel olamayan Fenerbahçe, ikinci 45'te Kiev'e karşı daha üstün oynadı. Daha çok topla oynayan Kanarya, 63'te Mesut Özil'in şık asistinde Pelkas'la golü buldu, 6. maçında 2 beraberlik, 4 galibiyet aldı.



6 DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Fenerbahçe son hazırlık maçında 6 değişiklik yaptı. Sarı- lacivertliler, D.Kiev'e karşı ikinci 45'te Valencia, Pelkas, Ferdi, Gustavo, Mesut ve Osayi'nin yerine Serdar Dursun, İrfan, Sangare, Mert, Ozan ve Zanka oyuna girdi.



4 İSME YER YOK

Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe'de 4 isim yoktu. Sakatlıktan kurtulan Sosa ile birlikte teknik heyetin gözüne giremeyen Steven Caulker, Nabil Dirar ve Mauricio Lemos, bu karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.



SON AYRILIK

Teknik direktör Pereira'nın kadroda düşünmediği isimlerden olan Barış Alıcı'nın yeni adresi belli oldu. 24 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği ile anlaştı.



FERDİ ÇILDIRTTI

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, dünkü maçta yaptığı pas hataları ve pozisyon alma konusunda birçok kez takım arkadaşını kızdırdı. Özellikle Gustavo, bir pozisyondan sonra Ferdi'ye tepki gösterdi.