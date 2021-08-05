Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bitmeyen aşkın adı Edin Visca! Yeniden düğmeye basıldı

Fenerbahçe'nin transfer dönemlerinde sürekli listesinde yer alan Edin Visca, bir kez daha gündemde... Geçtiğimiz sezonun devre arasından itibaren birçok kez Başakşehir'in kapısını çalan Fenerbahçe, 2021-22 öncesi tekrar harekete geçti. Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki kanat oyuncusu için tüm şartları zorlayacak olan yönetim, bu kez transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da olumlu rapor verdiği Boşnak yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması yönetimin elini güçlendiriyor.