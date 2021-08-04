Son dakika transfer haberleri: Resmi temas sağlandı! Miguel Borja Fenerbahçe'ye

BEŞİKTAŞ'IN DA TRANSFER GÜNDEMİNDE

Miguel Borja'nın menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a da teklif edildiği öğrenildi. Ancak Siyah- Beyazlılar henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. 1.83 boyundaki Miguel Borja geçen sezon kiralık olarak Kolombiyalı ekibi Junior FC'de oynadı ve 14 gol kaydetti.