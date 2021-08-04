Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Resmi temas sağlandı! Miguel Borja Fenerbahçe'ye

Son dakika transfer haberleri: Resmi temas sağlandı! Miguel Borja Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi ve Sörloth konusunda beklenen adımları atamayan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Vitor Pereira'nın onay verdiği Miguel Borja için Palmeiras ile masaya oturuldu. Sarı-lacivertlilerde oyuncu izleme komitesinin olumlu rapor sunduğu Kolombiyalı forvet için kulübüne resmi teklif yapıldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları ve yapılan teklif...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Resmi temas sağlandı! Miguel Borja Fenerbahçe'ye

Forvet transferini Süper Lig'in ilk haftasına yetiştirmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'de Miguel Borja sesleri yükseliyor.

Son dakika transfer haberleri: Resmi temas sağlandı! Miguel Borja Fenerbahçe'ye

BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Takvim'in haberine göre; Vedat Muriqi ve Alexander Sörloth konusunda kulüplerinin tavırları nedeniyle beklenen adımları atamayan Sarı-Lacivertliler, Miguel Borja için Palmeiras'la resmi teması sağladı... Fenerbahçe'nin Brezilya kulübüne 2 milyon Euro'luk teklif sunduğu ve beklemeye geçtiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Resmi temas sağlandı! Miguel Borja Fenerbahçe'ye

RAPOR ÇOK OLUMLU

Oyuncu izleme komitesinin Kolombiyalı forvet için çok olumlu bir rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında. 28 yaşındaki Borja'nın Palmeiras'la sözleşmesi Aralık 2022'de sona erecek.

Son dakika transfer haberleri: Resmi temas sağlandı! Miguel Borja Fenerbahçe'ye

BEŞİKTAŞ'IN DA TRANSFER GÜNDEMİNDE

Miguel Borja'nın menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a da teklif edildiği öğrenildi. Ancak Siyah- Beyazlılar henüz resmi bir girişimde bulunmadığı ifade edildi. 1.83 boyundaki Miguel Borja geçen sezon kiralık olarak Kolombiyalı ekibi Junior FC'de oynadı ve 14 gol kaydetti.

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