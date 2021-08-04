Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Takumi Minamino operasyonu!

Yeni Asır'ın haberine göre; Kanat oyuncularından Osayi-Samuel'in performansından memnun olmayan teknik direktör Vitor Pereira'nın skor üreten bir kanat oyuncusu talebi üzerine bu mevkiye transfer için çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Liverpool'un sol kanat oyuncusu Takumi Minamino'yu gündemine aldı.

Menajerler aracığıyla İstanbul temsilcisine önerilen Japon oyuncu için Pereira'nın da onay verdiği öğrenilirken yönetim, 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.