Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Takumi Minamino operasyonu!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Takumi Minamino operasyonu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe şampiyonluk hasretini dindirmek isterken şu ana kadar 2 yeni ismi kadrosuna katmış durumda. Son günlerde transferde vitesi yükselten sarı-lacivertlilerde teknik patron Vitor Pereira'nın talimatları doğrultusunda girişimlerini sürdürürken, portekizli teknik adam kadroya katılmasını istediği yıldız futbolcuyu yönetime iletti. İşte Fenerbahçe'nin istediği isim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:08
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Takumi Minamino operasyonu!

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Takumi Minamino operasyonu!

Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi 5 hazırlık maçına çıkarken bu karşılaşmalardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak taraftarına umut verdi. Son olarak Kanarya Greuther Fürth'ü 3-2'lik skorla geçti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Takumi Minamino operasyonu!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını da sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Takumi Minamino operasyonu!

Yeni Asır'ın haberine göre; Kanat oyuncularından Osayi-Samuel'in performansından memnun olmayan teknik direktör Vitor Pereira'nın skor üreten bir kanat oyuncusu talebi üzerine bu mevkiye transfer için çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Liverpool'un sol kanat oyuncusu Takumi Minamino'yu gündemine aldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Takumi Minamino operasyonu!

Menajerler aracığıyla İstanbul temsilcisine önerilen Japon oyuncu için Pereira'nın da onay verdiği öğrenilirken yönetim, 26 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Takumi Minamino operasyonu!

KANARYA ŞARTLARI ZORLAYACAK

Kurmaylar, ilk etapta yıldız ismi kiralamak isterken, piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncu mali şartların oluşması durumunda bonservisiyle de kadroya katılabilir.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Takumi Minamino operasyonu!

Liverpool'un geçen yıl Avusturya ekibi Salzburg'dan 8.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Japon oyuncu devre arasında İngiliz takımlarından Southampton'a kiralanmıştı.

SON DAKİKA