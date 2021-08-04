Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı maç sonrası gidecek ve kalacaklar belli olacak. Lucescu'nun ekibiyle oynanacak maçta Pereira gidecek, kalacakları ve takviye istediği mevkileri iletip takıma son şeklini verecek.
Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı maç sonrası gidecek ve kalacaklar belli olacak. Lucescu'nun ekibiyle oynanacak maçta Pereira gidecek, kalacakları ve takviye istediği mevkileri iletip takıma son şeklini verecek.
RAKİP DINAMO KIEV
Süper Lig'de mutlak şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde önce gruba kalma sonra büyük başarılar hedefiyle sezona hazırlanan F.Bahçe, bu akşam en son ve en kritik hazırlık maçı için bugün saat 19.00'da Dinamo Kiev'in karşısına çıkıyor.
BU MAÇ SONRASI RAPOR
15 Ağustos'ta ilk lig maçını Adana Demirspor karşısında oynayacak olan, Avrupa Ligi play-off ilk maçına da 19 Ağustos'ta çıkacak sarı lacivertlilerde Pereira bu karşılaşmanın ardından yönetime bir rapor sunacak.
RAPOR SON ŞEKLİNİ ALACAK
Raporda gidecek-kalacakları ve transfer istediği mevkiileri yönetime sunacak olan Portekizli hoca böylece takıma son şeklini de vermiş olacak.
4 İSME TALİPLER VAR
Bu arada kadroda düşünülmeyen Thiam için Göztepe ve Konya, Sadık için Hatay ve Kasımpaşa, Zanka için Kopenhag, Dirar için de bazı Belçika kulüplerinin devrede olduğu öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vitor Pereira önderliğinde hazırlıklarını devam eden sarı-laciverlilerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.
KADRODA 18 YABANCI BULUNUYOR
TFF'nin yeni yabancı sınırı kararının ardından kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe'nin bu sayıyı 14'e düşürmesi için 4 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekecek.
İŞTE TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENEN İSİMLER:
SADIK ÇİFTPINAR
Fenerbahçe'ye Yeni Malatyaspor'dan transfer olan ve hırsıyla genelde taraftarların kalbinde taht kuran tecrübeli futbolcu, Vitor Pereira'nın vto ettiği isimler arasındaki yerini aldı. Sadık Çiftpınar'a Süper Lig ekiplerinin ilgisi çok.
BARIŞ ALICI
Altınordu'dan büyük bir heyecanla Fenerbahçe'nin yolunu tutan hatta Şükrü Saracoğlu'nda ilk maçında gösterdiği etkili performans ile taraftarları büyük beklentiye sokan futbolcu da bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Barış Alıcı, sık sık kiralık olarak farklı takımlarda forma giymesine rağmen forma rekabetinde gittikçe arkalarda kaldı. Sakatlıklar da genç futbolcuyu olumsuz etikledi. Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gözünden düşen ilk isimlerden biri oldu.
MAURICIO LEMOS
Emre Belözoğlu'nun Sportif Direktör olarak görev yaptığı zamanda Las Palmas'tan fırsat transferi olarak görülen Lemos, bir türlü Süper Lig'e ve Fenerbahçe'ye uyum sağlayamadı. Lemos'un hazırlık maçlarında yaptığı kritik hatalar da takımdan ayrılığını bir adım yaklaştırıyor.
ZANKA
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra bir türlü düzenli forma şansı bulamayan ve sık sık kiralanan isimler arasındaki yerini alan Zanka da EURO 2020'den sonra takıma dahil oldu. Henüz takımla az çalışan tecrübeli futbolcunun durumunun Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçının ardından netleşecek gibi duruyor.
MURAT SAĞLAM
Fenerbahçe'ye ilk transferi gerçekleşip hazırlık kampının yıldızları arasında yer alan Murat Sağlam da kayıplar arasındaki, yerini aldı. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da sezonu kiralık olarak geçiren genç futbolcunun Fenerbahçe'de kalma ihtimali bir hayli düşük gözüküyor.
İSMAİL YÜKSEK
Fenerbahçe'ye Gölcükspor'dan transfer olan ve Erol Bulut döneminde büyük beklentilerin olduğu ifade edilen İsmail Yüksek, geçtiğimzi sezonu kiralık olarak Boluspor ve Adana Demirspor'da geçirdi. Sezon başında da kalabalık orta sahayı zotrlayabileceğine inanılan genç futbolcu ilk kamp etabının ardından takımdan ayrı tutuldu. Fenerbahçe'nin genç futbolcuyu düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralamak isteyeceği söyleniyor.
OĞUZ KAAN GÜÇTEKİN
Fenerbahçe altyapısından yetişen son 3 sezondur da düzenli bir şekilde Süper Lig ekiplerinde düzenli forma şansı bulan Oğuz Kağan Güçtekin de kalabalık Fenerbahçe orta sahasında kendisine yer bulamadı. Genç futbolcunun Süper Lig'den taliplisi çok. Bonservisiyle mi yoksa kiralık olarak mı gideceği henüz bilinmiyor.
NABIL DIRAR
Geçtiğimiz sezon Brugge'a kiralanan tecrübeli futbolcunun durumu ise henüz netlik kazanmayanlardan. Hazırlık maçlarında sık sık Vitor Pereira'nın denediği Dirar'ın kalıp kalmayacağı henüz soru işareti. Sağ bek mevkiisinde henüz transfer konusunda gelişmeler yaşanmazken, Vitor Pereira'nın 3'lü savunma kurgusundan dolayı daha dinamik bir ismi tercih edebileceği gelen bilgiler arasında.
MAME THIAM
Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak katılan Mame Thiam, zaman zaman takımın en üretici ismi oldu, zaman zaman da hamle oyuncusu olarak denendi. Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla gösterdiği performansın gerisinde kalan Thiam, Fenerbahçe'de takımın gol sorununa çözüm üretemedi. Vitor Pereira'nın da biletini kestiği isimlerin başında gelen Thiam'ın yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu.
DIEGO PEROTTI
Fenerbahçe'ye flaş bir şekilde transfer olan Arjantinli kariyerinin önündeki en önemli engel ile Sarı Lacivertli formayla da karşılaştı ve sakatlık kabusu yine hortladı. Sezon boyunca yine sakatlıklarla geçiren ve maçlara çıkamayan tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Fenerbahçe'nin önündeki en önemli engel yüksek maaşı.
KEMAL ADEMI
Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra güçlü ve uzun fiziği ile dikkatleri üzerine çekmişti. İsviçreli futbolcu bir türlü beklenen etkiyi yaratamadı. Yabancı kuralının da etkisiyle Ademi gözden çıkarılan ilk isimlerden biri oldu. Geçen sezonu Karagümrük formasıyla kiralık olarak geçiren futbolcu burada da kendisini gösteremedi.
SAMATTA
Fenerbahçe'nin öncelikli yollarını ayırmak istediği isim Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta... Aston Villa'ya 6 milyon Euro ödeyerek bonservisi alınacak olan Samatta'nın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan ve sadece 5 kez fileleri havalandıran Tanzanyalı forvet Samatta'ya Lens talip oldu.
BARIŞ SUNGUR
Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden biri de Barış Sungur... Sarı- Lacivertliler, genç futbolcuyu kiralık olarak göndermeyi planlıyor.