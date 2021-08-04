Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe sil baştan! Tam 13 yolcu...

İSMAİL YÜKSEK Fenerbahçe'ye Gölcükspor'dan transfer olan ve Erol Bulut döneminde büyük beklentilerin olduğu ifade edilen İsmail Yüksek, geçtiğimzi sezonu kiralık olarak Boluspor ve Adana Demirspor'da geçirdi. Sezon başında da kalabalık orta sahayı zotrlayabileceğine inanılan genç futbolcu ilk kamp etabının ardından takımdan ayrı tutuldu. Fenerbahçe'nin genç futbolcuyu düzenli forma giyebileceği bir takıma kiralamak isteyeceği söyleniyor.

OĞUZ KAAN GÜÇTEKİN Fenerbahçe altyapısından yetişen son 3 sezondur da düzenli bir şekilde Süper Lig ekiplerinde düzenli forma şansı bulan Oğuz Kağan Güçtekin de kalabalık Fenerbahçe orta sahasında kendisine yer bulamadı. Genç futbolcunun Süper Lig'den taliplisi çok. Bonservisiyle mi yoksa kiralık olarak mı gideceği henüz bilinmiyor.