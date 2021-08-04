Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Miguel Borja, Alexander Sörloth, Salomon Rondon... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
ÇAĞATAY KURUKALIP
Gökhan Gönül'ün ayrılması ve yeni yabancı kuralı ile birlikte yerli isimlere de önem veren Fenerbahçe, Kasımpaşa forması giyen genç futbolcu Çağatay Kurukalıp'ı da günedmine aldı.
SEAD KOLASINAC
3'lü savunma oynayan Fenerbahçe'de hem bek hem stoper oynayabilen bir savunmacı aranıyor. Kanarya, 28 yaşındaki futbolcu Sead Kolasinac ile ilgilenmeye devam ediyor. Arsenal oyuncuyu uygun bir bedelle satmaya hazır.