Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Fenerbahçe son hazırlık maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun başlamasına kısa bir zaman kala sarı-lacivertliler yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdürüyor. 3'lü savunmayı takıma adapte etmeyi isteyen teknik direktör Vitor Pereira kadrosunu şekillendirmeye başladı. 6. hazırlık maçını Dinamo Kiev ile oynayacak Kanarya, güçlü rakibi karşısında kendini test edecek. İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçında sahaya çıkması beklenen ilk 11'i...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:38 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:41
Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hazırlık maçları sürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da başarı hedefliyor.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Yeni bir sistem üzerine yoğunlaşan Vitor Pereira kadrosunu şekillendirmeye başladı. Şimdiye kadar Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle ve Greuther Fürth ile karşılaşan Fenerbahçe bu maçlarda 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

Çalışmalarını yoğun tempoda devam ettiren Kanarya 6. hazırlık maçına Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile çıkacak. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi ciddi bir sınav olarak gördüğü Dinamo Kiev maçı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

HAZIRLIK MAÇLARINDA YENİLMEDİ

Önceki 5 hazırlık maçında yenilgi yüzü göremeyen Fenerbahçe, bu süreçte 4 galibiyet elde etti. Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 ve Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, tek beraberliğini PEC Zwolle karşısında 2-2'lik skorla aldı.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

BİLETLER 80 LİRADAN SATIŞA SUNULDU

Passolig üzerinden 80 TL'den satışa sunulan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda takip etmek isteyen taraftarların HES kodları girişte ve bilet alımı esnasında kontrol edilecek.

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

ALTAY BAYINDIR

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

TISSERAND

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

ATTILA SZALAI

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

NOVAK

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

ZAJC

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

LUIS GUSTAVO

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

OSAYI-SAMUEL

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

FERDİ KADIOĞLU

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

MESUT ÖZİL

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

PELKAS

Son dakika spor haberi: İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı 11'i

SERDAR DURSUN

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