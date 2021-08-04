Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Luiz Gustavo'dan şampiyonluk sözleri ve taraftara mesaj!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Luiz Gustavo'dan şampiyonluk sözleri ve taraftara mesaj!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Vitor Pereira ile yeni felsefe edindiklerini belirten deneyimli orta saha, şampiyonluk için hazırlandıklarını ifade etti. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 21:41
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Luiz Gustavo'dan şampiyonluk sözleri ve taraftara mesaj!

Yeni sezon öncesi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile hazırlık maçında kozlarını paylaşan Fenerbahçe sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için hazırlandıklarını belirten Brezilyalı orta saha, taraftara da mesaj gönderdi. İşte o sözler...

Luiz Gustavo: Hazırlık süreci iyi geçiyor. Yeni hocamızla yeni felsefe ediniyoruz. Bu sistemde herkes çok çalışmalı. Şampiyonluk için hazırlanıyoruz. Taraftarlarımıza da kavuşacağız. Onlarla çok güçlüyüz ve onlar yanımızda olursa, mükemmel bir sezon geçirebiliriz.

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