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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Dimitrios Pelkas: Başarılı olmak için uğraşacağız

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Dinamo Kiev hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 63. dakikasında Mesut Özil'in etkili pasında sarı-lacivertlilerin golünü atan Yunan yıldız Dimitrios Pelkas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Farklı bir sistemde oynadıklarını belirten Pelkas, "Hocamızın bizden istediklerini uygulamaya çalışmalıyız. Hedefe giden yolda başarılı olmak için uğraşacağız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 22:06
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası Dimitrios Pelkas: Başarılı olmak için uğraşacağız

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrious Pelkas, Dinamo Kiev maçı sonrası açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki oyuncu, "Hazırlık sürecini iyi geçirdik. Sıkı çalışıyoruz. İyi seviyede olduğumuzu düşünüyorum ama geliştirmemiz gereken noktalar var. 10 gün sonra sonra lige başlayacağız. O zamana kadar hazır olmak istiyoruz. Daha çok çalışacağız. Tabii ki bu yıl bizden beklenen şey şampiyonluk. Maç maç giderek başarılı olmak istiyoruz. Farklı bir sistemde oynuyoruz. Hocanın bize sunmuş olduğu bir fikir var. Adapte olmaya çalışıyoruz. Profesyonel futbolcularız, her türlü sisteme adapte olmak zorundayız. Hocamızın bizden istediklerini uygulamaya çalışmalıyız. Hedefe giden yolda başarılı olmak için uğraşacağız" dedi.

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