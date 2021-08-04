Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı CANLI

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
Sezon öncesi hazırlık maçlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, altıncı mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Başlama düdüğü 19.00'da çalan mücadelede Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE-DINAMO KIEV İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut, Valencia.
Dinamo Kiev: Boyko, Sidcley, Syrota, Zabarnyi, Kedziora, Sydorchuk, Shepelev, Lednev, Rodrigues, Tsygankov, Ramirez.
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
19.00'da başlayan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.