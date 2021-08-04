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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı CANLI

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 6. hazırlık maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanıp hazırlık maçındaki namağlup serisini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 20:28
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı CANLI

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.

Sezon öncesi hazırlık maçlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, altıncı mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Başlama düdüğü 19.00'da çalan mücadelede Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE-DINAMO KIEV İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut, Valencia.

Dinamo Kiev: Boyko, Sidcley, Syrota, Zabarnyi, Kedziora, Sydorchuk, Shepelev, Lednev, Rodrigues, Tsygankov, Ramirez.

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

19.00'da başlayan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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