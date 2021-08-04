Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe hazırlık maçı haberleri... Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlık maçlarına devam ediyor. 6. hazırlık maçında Dinamo Kiev'i konuk edecek olan Kanarya, seyircisi önünde 3. kez oynayacak. PEC Zwolle ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Greuther Fürth'ü 3-2 yenmişti. Yeni transferlerden Serdar Dursun'un sahada görev alması bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:51
Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Csikszereda, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Zwolle ve Geruther Fürth müsabakalarının ardından 6. hazırlık maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç bileti ne kadar? İşte tüm detaylar...

FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı 4 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yüzde 50 kapasite ile oynanacak olan maçın biletleri satışa çıktı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 80 TL olarak belirlendi. Bilet alımı ve stadyuma giriş sırasında HES kodu kontrolü yapılacağı duyuruldu.

İDEAL 11 SAHADA OLACAK

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde en ciddi hazırlık maçına çıkacak. Vitor Pereira'nın kafasındaki ideal 11'in bu maçta sahada olması bekleniyor.

HAZIRLIK MAÇLARINDA NAMAĞLUP!

Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Fenerbahçe, PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı. Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, 5 hazırlık maçından 4'ünü kazanarak iyi bir görüntü sergiledi.

OZAN TUFAN'IN PERFORMANSI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI!

Fenerbahçe'nin orta sahasında adeta dinamo görevi gören ve bütün sezon iyi bir sezon geçiren Ozan Tufan, hazırlık maçlarında sergilediği futbolla sosyal medyada gündeme geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, daha iyi performans sergilemesi gerektiğini belirten paylaşımlar yaptı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi. Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin rakibi ise, Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibi olacak.

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