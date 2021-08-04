‘Beni tek çek Mesut!’

Samandıra'daki dünkü idmanda Fenerbahçeli futbolcuların neşeli tavırları objektiflere de yansıdı. Çalışmaların bittiği sırada makineyi eline alan Mesut Özil, takım arkadaşlarının fotoğraflarını çekti. Bu sırada Mesut'a yönelen İrfan Can da, "Beni tek çek" dedi. Fenerbahçe de resmi sitesinden Mesut'un İrfan'ı çektiği fotoğrafları paylaştı.



TEK EKSİKLE ÇALIŞTILAR

Sarı-lacivertliler, bir günlük iznin ardından dün hazırlıklarına devam etti. Dinamo Kiev ile bugün oynanacak hazırlık maçının son çalışmasını yapan Fenerbahçe'de sakatlıktan kurtulan Jose Sosa, takımdan ayrı bireysel programı uyguladı. Kanarya, teknik direktör Pereira'nın yönetimindeki antrenmanda dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasının ardından taktik idmanla günü tamamladı.