Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yıldız avı sürüyor! Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yıldız avı sürüyor! Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı

Son dakika transfer haberi: Yeni sezonda gözünü şampiyonluğa diken Fenerbahçe, transfer harekatını sürdürüyor. Kadrosuna yıldız isimlerin yanı sıra genç ve gelecek vadeden futbolcuları da katmak isteyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp'la anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 09:56
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yıldız avı sürüyor! Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verdiği geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon gözünü zirveye dikti. Eski hocası Vitor Pereira'yı yeniden göreve getiren sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla sezon sonu mutlu sona ulaşmak için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yıldız avı sürüyor! Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı

Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan ve şu ana kadar Steven Caulker ile Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, birkaç bölgeye daha yıldız takviyesi yapmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yıldız avı sürüyor! Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı

Ancak sarı-lacivertliler, yıldız isimlerin yanı sıra değişen yabancı kuralı nedeniyle de genç ve gelecek vadeden yerli oyunculara yönelmiş durumda. Bu doğrultuda Kanarya, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen genç sol bek Çağtay Kurukalıp'ı gündemine almıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yıldız avı sürüyor! Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, talipleri bir hayli fazla olan 19 yaşındaki futbolcu için elini çabuk tutarak transferi bitirdi. Çağtay transferinin birkaç gün içinde resmen açıklanabileceği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yıldız avı sürüyor! Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı

ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?
24 Şubat 2002'de İstanbul/Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Çağtay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'da başladı. 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan Çağtay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin euro.

SON DAKİKA