Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yıldız avı sürüyor! Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verdiği geçen sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon gözünü zirveye dikti. Eski hocası Vitor Pereira'yı yeniden göreve getiren sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamla sezon sonu mutlu sona ulaşmak için kolları sıvadı.
Pereira'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan ve şu ana kadar Steven Caulker ile Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe, birkaç bölgeye daha yıldız takviyesi yapmak istiyor.
Ancak sarı-lacivertliler, yıldız isimlerin yanı sıra değişen yabancı kuralı nedeniyle de genç ve gelecek vadeden yerli oyunculara yönelmiş durumda. Bu doğrultuda Kanarya, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen genç sol bek Çağtay Kurukalıp'ı gündemine almıştı.