Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de yıldız avı sürüyor! Çağtay Kurukalıp ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe , talipleri bir hayli fazla olan 19 yaşındaki futbolcu için elini çabuk tutarak transferi bitirdi. Çağtay transferinin birkaç gün içinde resmen açıklanabileceği kaydedildi.

ÇAĞTAY KURUKALIP KİMDİR?

24 Şubat 2002'de İstanbul/Gaziosmanpaşa'da dünyaya gelen Çağtay Kurukalıp, futbola Kasımpaşa'da başladı. 2014'te İstanbul ekibine katılan genç sol bek, 2018'de profesyonel oldu ve 3 yıllık sözleşmeye imza attı. 1.72 boyunda olan ve tekniği ile ön plana çıkan Çağtay'ın güncel piyasa değeri ise 150 bin euro.