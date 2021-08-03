Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı!

Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Attila Szalai 'yi isteyen takımlar arasına Borussia Dortmund da katıldı. Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Macar futbolcu için ilk teklifini de yaptı.

Hucüm hattında başarılı bir performans sergiyen sarı-siyahlılar avunmadaki eksiğini hala gideremedi. En son bir başka tanıdık isim olan Merih Demiral ile ilgilenen Dortmund, Juventus'un 40 milyon Euro'luk bonservis talebini çok buldu ve bu transferden vazgeçti.