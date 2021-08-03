Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Vitor Pereira önderliğinde şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir yandan da futbolcuları için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Borussia Dortmund'un talip olduğu Attila Szalai için de karar verildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 09:04 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 09:16
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı!

Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Attila Szalai'yi isteyen takımlar arasına Borussia Dortmund da katıldı. Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Macar futbolcu için ilk teklifini de yaptı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı!

Hucüm hattında başarılı bir performans sergiyen sarı-siyahlılar avunmadaki eksiğini hala gideremedi. En son bir başka tanıdık isim olan Merih Demiral ile ilgilenen Dortmund, Juventus'un 40 milyon Euro'luk bonservis talebini çok buldu ve bu transferden vazgeçti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı!

SZALAI İÇİN 12 MİLYON EURO

Alman ekibinin yeni hedefinin Attila Szalai olduğu belirtilmişti. Hatta Alman kulübü sarı-lacivertlilere şimdiden 12 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu yazılmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı!

TEKLİF REDDEDİLDİ

İspanyol basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Attila Szalai için yapılan 12 milyon Euro'luk teklifi reddettiği yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı!

DEĞERİNİ 10'A KATLADI

Ancak Fenerbahçe'nin defans oyuncusu için 20 milyon Euro istediği vurgulandı. Haberde Szalai'nin Ocak ayında Kıbrıs'ın Apollon Limassol takımından 2 milyon Euro'ya transfer edildiği hatırlatıldı. Ayrıca Szalai'nin, EURO 2020'de Almanya'yı grupta elenmenin eşiğine getiren Macaristan Milli Takımı ile iyi bir performans sergilediği vurgulandı.

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