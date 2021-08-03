Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı!

Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Attila Szalai'yi isteyen takımlar arasına Borussia Dortmund da katıldı. Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Macar futbolcu için ilk teklifini de yaptı.
Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Attila Szalai'yi isteyen takımlar arasına Borussia Dortmund da katıldı. Bundesliga'nın güçlü temsilcisi Macar futbolcu için ilk teklifini de yaptı.
Hucüm hattında başarılı bir performans sergiyen sarı-siyahlılar avunmadaki eksiğini hala gideremedi. En son bir başka tanıdık isim olan Merih Demiral ile ilgilenen Dortmund, Juventus'un 40 milyon Euro'luk bonservis talebini çok buldu ve bu transferden vazgeçti.
SZALAI İÇİN 12 MİLYON EURO
Alman ekibinin yeni hedefinin Attila Szalai olduğu belirtilmişti. Hatta Alman kulübü sarı-lacivertlilere şimdiden 12 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu yazılmıştı.
TEKLİF REDDEDİLDİ
İspanyol basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Attila Szalai için yapılan 12 milyon Euro'luk teklifi reddettiği yazıldı.
DEĞERİNİ 10'A KATLADI
Ancak Fenerbahçe'nin defans oyuncusu için 20 milyon Euro istediği vurgulandı. Haberde Szalai'nin Ocak ayında Kıbrıs'ın Apollon Limassol takımından 2 milyon Euro'ya transfer edildiği hatırlatıldı. Ayrıca Szalai'nin, EURO 2020'de Almanya'yı grupta elenmenin eşiğine getiren Macaristan Milli Takımı ile iyi bir performans sergilediği vurgulandı.