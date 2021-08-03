Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Jose Sosa takımdan ayrı çalıştı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.



Öte yandan antrenmanda neşeli anlar da yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, futboldaki maharetini saha dışına da taşıyarak foto muhabirlik yaptı. Sabah saatlerindeki antrenmanın ardından şut çalışması için sahadaki yerini alan Özil, bir süre sonra vizörün başına geçti ve bu sefer deklanşöre basan isim oldu.



Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yarın saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçında karşılaşacak.