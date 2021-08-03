Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares operasyonu!

Teknİk direktör Vitor Pereira 'nın 4 nokta transfer istemesinin ardından harekete geçen Fenerbahçe , İngiltere'ye çıkarma yaptı. Sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda Arsenal ile sözleşmeleri bulunan Kolasinac ve Soares 'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

MESUT DA DEVREDE

Fenerbahçe Yönetimi, iki yıldız futbolcunun transferinde kısa süre içinde somut adımlar atmayı planlıyor. Sol bekte görev yapan Kolasinac'ın eski takım arkadaşı Mesut Özil ile sürekli temas halinde olduğu belirtilirken, Boşnak futbolcunun İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

