Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares operasyonu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares operasyonu!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira’nın raporu doğrultusunda Ada’ya çıkarma yaptı. Kanarya, Arsenal’in yeni sezon kadrosunda düşünmediği Kolasinac ve Soares'i kadroya katmak için düğme bastı. Sarı-lacivertliler, iki yıldız için resmi görüşmelere başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares operasyonu!
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Teknİk direktör Vitor Pereira'nın 4 nokta transfer istemesinin ardından harekete geçen Fenerbahçe, İngiltere'ye çıkarma yaptı. Sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda Arsenal ile sözleşmeleri bulunan Kolasinac ve Soares'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares operasyonu!

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
İngiliz devinin kadrosunda düşünmediği ikiliyi düşük bedellerle imza attırmayı hedefleyen Kanarya, resmi görüşmelere de başladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares operasyonu!

MESUT DA DEVREDE
Fenerbahçe Yönetimi, iki yıldız futbolcunun transferinde kısa süre içinde somut adımlar atmayı planlıyor. Sol bekte görev yapan Kolasinac'ın eski takım arkadaşı Mesut Özil ile sürekli temas halinde olduğu belirtilirken, Boşnak futbolcunun İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Kolasinac ve Soares operasyonu!

Vitor Pereira'nın transfer edilmesi konusunda ısrarcı olduğu 29 yaşındaki sağ bek Soares'in de en ciddi teklifi Fenerbahçe'den aldığı vurgulanıyor.

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