Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı! Menajeriyle görüşme gerçekleşecek

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı! Menajeriyle görüşme gerçekleşecek

Son dakika spor haberi: Transfer operasyonunu sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuna göre hamlelerini yapan sarı-lacivertliler, 4 futbolcuyu kamp kadrosundan çıkardı. Kanarya'da geleceği merak edilen isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu olarak göze çarpıyor. Fenerbahçe'de yönetim, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek 21 yaşındaki genç yıldız ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte flaş gelişmenin detayları... (Fb spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı! Menajeriyle görüşme gerçekleşecek

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı verildi. Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek genç futbolcunun menajeri ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Kanarya, Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'daki sıkıntıyı yaşamamak için elini çabuk tutmak istiyor. Sağ kanatta oynayan 21 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Fenerbahçe'nin genç yeteneğinin durumunu takip eden Avrupa kulüpleri de pusuda bekliyor. Genç yıldız, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 49 maçta forma giydi. 5 gol ve 6 asist üretti.

SON DAKİKA