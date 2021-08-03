Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı! Menajeriyle görüşme gerçekleşecek

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kararı verildi. Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek genç futbolcunun menajeri ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Kanarya, Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'daki sıkıntıyı yaşamamak için elini çabuk tutmak istiyor. Sağ kanatta oynayan 21 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Fenerbahçe'nin genç yeteneğinin durumunu takip eden Avrupa kulüpleri de pusuda bekliyor. Genç yıldız, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 49 maçta forma giydi. 5 gol ve 6 asist üretti.