Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe antrenmanında neşeli anlar! Mesut Özil foto muhabir oldu (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe antrenmanında neşeli anlar! Mesut Özil foto muhabir oldu (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor... Sarı lacivertlilerin sabah saatlerinde yaptığı antrenmanda Mesut Özil. foto muhabirlik yaparken ortaya neşeli görüntüler çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 16:37 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 16:46
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe antrenmanında neşeli anlar! Mesut Özil foto muhabir oldu (FB spor haberi)

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yıldız futbolcu Mesut Özil, foto muhabirlik yaptı. Ortaya neşeli görüntüler ortaya çıktı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan antrenmanda neşeli anlar da yaşandı. Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, futboldaki maharetini saha dışına da taşıyarak foto muhabirlik yaptı. Sabah saatlerindeki antrenmanın ardından şut çalışması için sahadaki yerini alan Özil, bir süre sonra vizörün başına geçti ve bu sefer deklanşöre basan isim oldu.

Fenerbahçe , yeni sezon çalışmaları kapsamında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yarın saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçında karşılaşacak.

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