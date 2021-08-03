Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Avrupa’da gündem Szalai ve Pelkas!

Çubuklu ile geçtiğimiz sezon gösterdikleri performansla transferin gözde isimleri arasına giren Attila Szalai ve Dimitris Pelkas, gündemden düşmüyor. Macaristan formasıyla EURO 2020'de de öne çıkan isimlerden olan Szalai için Borussia Dortmund'un ısrarcı davrandığı iddia edildi. Sky Sports'ta yer alan haberde; Alman ekibinin Fenerbahçe'ye 12 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ileri sürüldü.

Sarı-lacivertli yöneticiler daha önce yaptıkları açıklamalarda Szalai için 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceklerini dile getirmişti. Pelkas'ı renklerine katmayı planlayan Fransız ekibi Lyon ile Alman M'Gladbach ise 8 milyon euro'luk yeni tekliflerle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldı.