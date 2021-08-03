Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması! "Yönetim..." (FB spor haberi)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması! "Yönetim..." (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Jose Sosa, kadroda düşünülmediği ve bu nedenle idmanlara çıkmadığı iddialarına yanıt verdi. İşte tüm açıklamaları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 08:58
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması! "Yönetim..." (FB spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yönetiminde gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması! "Yönetim..." (FB spor haberi)

Sarı lacivertlilerde kadroda düşünülmediği ve bu nedenle idmanlara çıkmadığı öne sürülen Arjantinli oyuncu Jose Sosa, iddialara yanıt verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Sosa'dan ayrılık açıklaması! "Yönetim..." (FB spor haberi)

Sabah'ın haberine göre; Jose Sosa'nın yakın çevresine, "Bu haberler nereden çıkıyor, anlamıyorum. Ben hem başkan hem de teknik direktör ile çok iyi anlaşıyorum ve Fenerbahçe'de mutluyum. Bir yıl daha sözleşmem var ve ayrılmak gibi bir niyetim yok. Yönetimin de benden böyle bir talebi olmadı" dediği öğrenildi.

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