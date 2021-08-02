Son dakika transfer haberleri: İtalyan takımları Fenerbahçeli Miha Zajc'ı paylaşamıyor!

Fenerbahçe Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı geçen sezon Genao'ya kiraya göndermişti. Bu sezon öncesi hazırlık kampı başlamadan onu bir takıma satıp para kazanmayı planlıyordu. Ancak Sloven yıldız gösterdiği performansla göze girmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler'in hocası Vitor Pereira onun kesinlikle satılmasını istemiyor.

Takvim'in haberine göre; İtalya'dan Genoa, Sampdoria ve Verona gibi takımların markajında olan Zajc'ın neredeyse takımda kalması kesin gibi... Portekizli teknik adam Pereira'nın yeni sezonda Sloven oyuncuyu 11'de düşündüğü bildirildi. F.Bahçe ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Miha Zajc'ın güncel piyasa değeri 3 milyon Euro. Portekizli teknik adamın uygulamak istediği sisteminin en önemli halkası halinde gelen Zajc, son 3 hazırlık maçında 2 gol-1 asistlik performans sergilerken, sahada kaldığı süre içerisinde de takımın en dikkat çeken oyuncusu haline geldi. F.Bahçe taraftarı da onun performansından çok memnun.