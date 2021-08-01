Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Cedric Soares atağı! Arsenal'dan geliyor

Şampiyonluk için kolları sıvayan ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Cedric Soares ismi yazıldı. İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Arsenal'de forma giyen Portekizli yıldızla ilgilendiğini öne sürdü.

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Teknik Direktör Vitor Pereira'nın hem sağ bek, hem de sol bek oynayabilme özelliğiyle çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı kadrosunda görmak istediği belirtilen Cedric Soares için Fenerbahçe kulübü oyuncunun mali şartlarını öğrenmek adına girişimlere başladı.

Cedric Soares geçtiğimiz yıl Premier Lig'de oynadığı 10 maçta 1 asist yaptı.