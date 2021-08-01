Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Fenerbahçe'de sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertliler Süper Lig maratonu başlamadan önce toplamda 5 hazırlık maçı yaptı. Bu maçlardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
1 hazırlık maçı daha yapacak olan Kanarya, ardından Süper Lig ilk maçına çıkacak. Camia olarak tek hedef ise şampiyonluk. Yönetiminden futbolcusuna kadar Fenerbahçe, 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine bu sezon son verme niyetinde.
Bu beklentinin ve baskının bilince olan Vitor Pereira, takımı oldukça disiplinli bir şekilde lige hazırlıyor. Futbolcuları da sistemine ikna etmeyi başaran Portekizli hoca, bazı sürpriz yıldızlar da çıkarabilir.