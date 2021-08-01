Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertlilerde gündem forvet transferi. Kanarya, Serdar Dursun'un ardından takıma bir forvet daha kazandırmak için yoğun mesai harcıyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler Kevin Augustin için devreye girdi. İşte o isim ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 08:49 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 09:02
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Fenerbahçe'de sezonun hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertliler Süper Lig maratonu başlamadan önce toplamda 5 hazırlık maçı yaptı. Bu maçlardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

1 hazırlık maçı daha yapacak olan Kanarya, ardından Süper Lig ilk maçına çıkacak. Camia olarak tek hedef ise şampiyonluk. Yönetiminden futbolcusuna kadar Fenerbahçe, 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine bu sezon son verme niyetinde.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Bu beklentinin ve baskının bilince olan Vitor Pereira, takımı oldukça disiplinli bir şekilde lige hazırlıyor. Futbolcuları da sistemine ikna etmeyi başaran Portekizli hoca, bazı sürpriz yıldızlar da çıkarabilir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Geçtiğimiz sezonlarda bir türlü kendini takıma kabul ettiremeyen Ferdi Kadıoğlu ve Miha Zajc'a hazırlık maçlarında bolca şans veren ve performans alan deneyimli teknik adam, bu 2 oyuncudan özellikle faydalanmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Öte yandan bazı futbolculardan da umut kesildi. Pereira'nın talimatları doğrultusunda yönetim, 9 futbolcuyu kamptan göndererek transferlerine açık kapı bıraktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

9 FUTBOLCUNUN BİLETİ KESİLDİ

Bu isimler ise; Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal, Murat Sağlam, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Bu isimlerin haricinde Mauricio Lemos, Zanka, Sinan Gümüş ve Nabil Dirar'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Bu oyunculardan Zanka 4 hazırlık maçında da süre alamazken, yönetim kararını Pereira'nın raporu doğrultusunda verecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Öte yandan 53 yaşındaki hoca, yönetime bir yandan transfer taleplerini de iletti. Kanarya özellikle lig başlayana kadar tartışılmayacak bir forvet ve Gökhan Gönül'ün de ayrılışının ardından bir sağ bek/sağ kanat beki almak istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Sağ bek için Fener, Cedric Soares, Aurelio Buta, Sime Vrsaljko, Falaye Sacko ve Aleix Vidal isimlerinden birini alacak. Forvet harici diğer bölgeler için yapılacak transferlerde de yaz transfer döneminin son günleri bir fırsat transferi beklenecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Ama tüm bu gelişmelerin yanı sıra Fenerbahçe'de gözler tamamen forvete çevrilmiş durumda. Uzun süredir çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler, bu kez forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz sezon Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Mame Thiam ve Kemal Ademi transferlerinden verim alamayan Kanarya, transfer edilecek santrforu oldukça ince bir süzgeçten geçirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Uzun süredir bu transfer üzerinde çalışan Kanarya, aradığı ismi Fransa'da buldu. Hedefte ise o isim var...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

KEVIN AUGUSTIN BOMBASI!

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes forması giyen Jean-Kevin Augustin Fenerbahçe yolunda. Bir dönem Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Fransız golcü için Kanarya resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan ve Paris Saint-Germain'in ardından Alman devi Leipzig, Fransız devi Monaco ve İngiliz ekibi Leeds United forması giydi. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen oldukça önemli kulüplerde oynayan Augustin, son olarak Nantes'ın yolunu tuttu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

1.80 boyundaki futbolcu 2018 yılında Leipzig forması giydiği dönemde 25 milyon Euro piyasa değerine sahipti. Ancak transfer olduğu kulüplerde bir türlü forma şansı bulamayan Augustin, o dönemin ardından giderek geriye doğru gitti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Şuanda piyasa değeri 2.5 milyon Euro'ya kadar düştü. Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla sadece 3 maça çıkabilen Augustin, Ligue 1'de gol atma başarısı gösteremedi. Kanarya genç oyuncuyu transfer edip yeniden çıkışa geçirerek hem gol kralı olabilecek ve takımı sırtlayabilecek bir golcü elde etmek, hem de eğer planlama başarılı olursa Vedat Muriqi gibi rekor bonservis bedeliyle bir satış yapmayı planlıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

TRANSFER FRANSIZ BASININA DA YANSIDI

Fransız basınında çıkan haberler de Kanarya'nın Augustin ile ciddi şekilde ilgilendiğini doğrular nitelikte. Verilen bilgilere göre Nantes'ın da yollarını ayırmak istediği Augustin, oldukça uygun bir bedelle Fenerbahçe'ye transfer olabileceği yönünde.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Ayrıca golcü futbolcunun Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

AUGUSTIN KARİYER ÖZETİ

Kariyerine PSG altyapısında başlayan Augustin, Paris Saint-Germain A takımı ile çıktığı 31 maçta 2 gol 3 asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Buradan Alman kulübü Leipzig'in yolunu tutan yıldız, 67 maçta 20 gol 8 asist kaydetti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Ardından yeniden ülkesi Fransa'nın Monaco takımına transfer olan santrfor, 13 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Augustin'in Ada macerası da kısa sürdü. Championship'te Leeds United formasıyla 3 maça çıkan futbolcu gol atma başarısı gösteremedi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Ayrıca futbolcu Fransa'nın genç milli takımlarıyla 7 maça çıktı 5 gol 1 asist kaydetti.

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