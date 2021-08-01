Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kevin Augustin için devrede!

Kariyerine muhteşem bir başlangıç yapan ve Paris Saint-Germain'in ardından Alman devi Leipzig , Fransız devi Monaco ve İngiliz ekibi Leeds United forması giydi. Henüz 24 yaşında olmasına rağmen oldukça önemli kulüplerde oynayan Augustin, son olarak Nantes 'ın yolunu tuttu.

1.80 boyundaki futbolcu 2018 yılında Leipzig forması giydiği dönemde 25 milyon Euro piyasa değerine sahipti. Ancak transfer olduğu kulüplerde bir türlü forma şansı bulamayan Augustin, o dönemin ardından giderek geriye doğru gitti.

Şuanda piyasa değeri 2.5 milyon Euro'ya kadar düştü. Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla sadece 3 maça çıkabilen Augustin, Ligue 1'de gol atma başarısı gösteremedi. Kanarya genç oyuncuyu transfer edip yeniden çıkışa geçirerek hem gol kralı olabilecek ve takımı sırtlayabilecek bir golcü elde etmek, hem de eğer planlama başarılı olursa Vedat Muriqi gibi rekor bonservis bedeliyle bir satış yapmayı planlıyor.