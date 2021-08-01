Serdar Dursun resitali

Fenerbahçe, Greuther Fürth ile girdiği gol düellosunu 3-2 kazandı. Bundesliga ekibi ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maçta hakem Can Cengiz düdük çaldı. Teknik direktör Vitor Pereira, Zwolle ile oynanan hazırlık maçının 11'ine göre değişikliğe gitmedi. Pereira, "Altay, Szalai, Tisserand, Novak, Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc, Ferdi, Pelkas, Mesut, Serdar" 11'i ile sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın gollerini Zajc (4) ve Serdar Dursun (8 ve 30) attarken Greuther Fürth'ün sayılarını ise Barry (34) ve Leweling (76) kaydetti. Pereira ikinci yarıda 9 değişiklik ( Valencia, İrfan Can, Dirar, Serdar, Caner, Ozan, Mert Hakan, Samatta, Zanka) yaptı. Tisserand ve Altay 90 dakika sahada kalırken, Zanka bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.
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