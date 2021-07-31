Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Nathaniel Clyne... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Nathaniel Clyne... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Transferde hata yapmak istemeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı lacivertliler, sağ bek transferi için düğmeye bastı. Ada basını Kanarya'nın boşta olan sağ bek Nathaniel Clyne için menajeriyle temas kurduğunu ileri sürdü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Nathaniel Clyne... (FB spor haberi)

Sağ bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için İngiltere'den bir aday geldi. Daily Mail'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin bu bölgedeki boşluğu doldurmak için Nathaniel Clyne'i listeye aldığı ileri sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Nathaniel Clyne... (FB spor haberi)

Son olarak Crystal Palace'ta forma giyen ve 1 Temmuz'dan bu yana boşta olan 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk temasın kurulduğunu bildiren gazete, "Türkler, onun için ne kadar istekli bilinmez ama futbolunun son dönemlerine girmeye hazırlanan Clyne için Türkiye iyi bir fırsat olabilir" yorumunu yaptı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den sağ bek atağı! Nathaniel Clyne... (FB spor haberi)

Sarı-lacivertlilerin oyuncuya ne kadarlık bir ücret önerdiği bilgisi ise paylaşılmadı. Daha önce Liverpool, Southampton, Bournemouth gibi takımlarda forma giyen futbolcu, kariyerinde 376 resmi maça çıkıp 8 gol, 22 asist yaptı.

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