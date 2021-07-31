Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Borussia Dortmund'a Attila Szalai yanıtı! İstenen ücret...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Borussia Dortmund'a Attila Szalai yanıtı! İstenen ücret...

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Attila Szalai'nin talipleri bitmiyor. Özellikle Euro 2020'de gösterdiği başarılı performans sonrası dev kulüplerin transfer listesine giren Szalai için ilk resmi transfer teması da kuruldu. Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Sarı-Lacivertliler'e teklifini iletirken, yönetimden de bu teklife jet yanıt geldi. İşte transfer harekatının detayları... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Borussia Dortmund'a Attila Szalai yanıtı! İstenen ücret...

Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin en başarılı transferlerinden biri olan Attila Szalai konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Euro 2020'de Macaristan forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için Sarı-Lacivertiler'e ilk transfer teklifi geldi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Borussia Dortmund'a Attila Szalai yanıtı! İstenen ücret...

Takvim'in haberine göre, Alman devi Borussia Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye yazılı olarak 12 milyon Euro'luk teklif sundu. Macar stoper için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri geri çevirme kararı alan Sarı-Lacivertliler'in Dortmund'u geri çevirdiği belirlendi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Borussia Dortmund'a Attila Szalai yanıtı! İstenen ücret...

Alman kulübünün önümüzdeki günlerde yeni bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalıp çalmayacağı merakla bekleniyor.

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