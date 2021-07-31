Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Borussia Dortmund'a Attila Szalai yanıtı! İstenen ücret...

Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin en başarılı transferlerinden biri olan Attila Szalai konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Euro 2020'de Macaristan forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız için Sarı-Lacivertiler'e ilk transfer teklifi geldi.