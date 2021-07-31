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Son dakika transfer haberi: Altınordu Fenerbahçeli Murat Sağlam'ın peşinde!

Son dakika transfer haberleri... TFF 1. Lig takımlarından Altınordu, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan genç sağ bek Murat Sağlam'ı kadrosuna katmak istiyor. 23 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için girişimlerin başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:19
Son dakika transfer haberi: Altınordu Fenerbahçeli Murat Sağlam'ın peşinde!

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de kadro dışı kalan gurbetçi sağ bek Murat Sağlam'a kanca attı. Kırmızı-lacivertliler, Almanya doğumlu 23 yaşındaki savunmacıyı kiralamak için girişimlere başladı. JSG Hameln-Land ve Wolfsburg altyapısında görev alan Murat, 2019-20 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde sadece 1 maça çıkmıştı.

Geçen sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçiren gurbetçi defans oyuncusu Karadeniz temsilcisinde de 1 müsabakada görev aldı. Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Murat Sağlam'ın durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.



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