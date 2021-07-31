Fenerbahçe Greuther Fürth maçı canlı skor

Sezonun başlamasına günler kala son eksiklerini hazırlık maçları ile görmek isteyen Fenerbahçe, Almanya Bundesliga'nın yeni takımı Greuther Fürth ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçtan galibiyetle ayrılıp hazırlıklarına moralli şekilde devam etmek istiyor.

CANLI SKOR

F.BAHÇE-G.FÜRTH: 3-2 (İkinci yarı oynanıyor)

4' Zajc, 8' ve 30' Serdar Dursun, 34' Barry, 76' Leweling

FENERBAHÇE-G.FÜRTH MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Osayi - Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun

Greuther Fürth: Burchert, Jung, Bauer, Itter, Barry, Sarpei, Seguin, Fein, Green, Hrgota, Abiama.

FENERBAHÇE GREUTHER FÜRTH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Greuther Fürth maçı saat 19.00'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı 4 hazırlık maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PEC Zwolle ile oynadığı karşılaşmadan ise 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.