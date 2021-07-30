Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Zanka'ya bonservis şartı!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Zanka'ya bonservis şartı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Mathias Zanka'ya ayrılık şartını sundu. Sarı-lacivertli kulüp Danimarkalı oyuncuya "Bonservisini getir" dedi. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 12:56
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Zanka'ya bonservis şartı!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Danimarkalı savunma oyuncusu Mathias Zanka kadroda düşünülmüyor. Eski takımı Kopenhag ile görüşme halinde olan oyuncuda flaş bir gelişme yaşandı.

Takvim'de yer alan habere göre Kanarya'da Danimarkalı stoper Zanka eski takımı Kopenhag'a dönmek istiyor. Yönetim ayrılmak isteyen tecrübeli oyuncuya, "Önce bonservisini getir" mesajı verdi.

Fenerbahçe'ye 2019 yazında Huddersfield'dan 2 milyon euro karşılığında transfer olan Zanka, Düsseldorf ve Kopenhag'a kiralanmıştı. Sarı-lacivertli formayla toplamda 21 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki tecrübeli stoper, 3 de gol kaydetti.

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