Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a forvet çalımı!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a forvet çalımı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündem forvet transferi... Serdar Dursun'un ardından takıma bir forvet takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan isim için devreye girdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:08
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a forvet çalımı!
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde ilk hedef ise takıma bir golcü transfer etmek.
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a forvet çalımı!

HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde çalışmalar yoğun bir tempo ile devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde yeni sezona hazırlanan Kanarya, 7 sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek istiyor..

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a forvet çalımı!

BU SEZON DAHA TEMKİNLİ

Daha önceki yaz transfer dönemlerinde bir çok transfer yapan, hatta geçen sezon sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından söz ettiren Fenerbahçe'nin bu sezon daha çok nokta atışı transferler için uğraş verdiği ve daha temkinli davrandığı göze çarpıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a forvet çalımı!

2 TRANSFER YAPILDI

Kanarya, transfer dönemi açıldığından bu yana sadece 2 oyuncuya imza attırdı. Savunma bölgesine Steven Caulker'ı alan Fener, forveti de Serdar Dursun ile güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a forvet çalımı!

SONRAKİ HEDEF GOLCÜ

Serdar Dursun ve Steven Caulker'a imza attırdıktan sonra transferde frene basan Fenerbahçe, uzun süren suskunluğunu bozmaya hazırlanıyor. Öncelikli hedef ise takıma kaliteli bir golcü kazandırmak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a forvet çalımı!

BORJA GÜNDEME GELDİ

Brezilya basınında yer alan haberde, forvet transferinde Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi hakkında kulüplerinin vereceği kararı 1 aydır bekleyen F.Bahçe'nin, şimdi de Palmeiras'ın golcüsü Miguel Borja'yı da gündemine aldığı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a forvet çalımı!

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Kolombiyalı yıldızın satışına Brezilya kulübünün sıcak baktığı belirtildi. Sarı-lacivertliler, Palmeiras'la oyuncu için teması geçtiğimiz günlerde kurdu. İlk etapta golcü futbolcunun bonservisini almak için şartlar soruldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a forvet çalımı!

Bu transfere teknik direktör Pereira'nın onay verdiği ve taraflar arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi. 28 yaşındaki yıldızı menajerler Beşiktaş'a önermişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a forvet çalımı!

Miguel Borja kimdir?

26 Ocak 1993 doğumlu Miguel Borja, 1.84 metre boyunda. 2011'de profesyonel kariyerine başladı. 2018 yılında ise Libertadores Kupası'nda gol kralı oldu. Palmeiras'la sözleşmesi 31 Aralık 2022 yılında sona erecek. Son 1.5 yılını Junior FC'de kiralık olarak geçirdi ve burada 55 maçta 33 gole imza attı.

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