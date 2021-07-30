Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a forvet çalımı!

HAZIRLIKLAR TAM GAZ
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde çalışmalar yoğun bir tempo ile devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde yeni sezona hazırlanan Kanarya, 7 sezonluk şampiyonluk hasretine son vermek istiyor..
BU SEZON DAHA TEMKİNLİ
Daha önceki yaz transfer dönemlerinde bir çok transfer yapan, hatta geçen sezon sadece Türkiye'de değil Avrupa'da adından söz ettiren Fenerbahçe'nin bu sezon daha çok nokta atışı transferler için uğraş verdiği ve daha temkinli davrandığı göze çarpıyor.