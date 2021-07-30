Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

Alexander Sörloth için kulübü Leipzig'ten olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, bir kez daha eski yıldızına odaklandı. Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, önceki gün İstanbul'a adım atmıştı. İtalyan ekibinin verdiği 3 günlük izinde tatil için Türkiye'ye geldiği açıklanan Kosovalı yıldız ile ilgili gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen 27 yaşındaki golcünün Fenerbahçeli yöneticilerle gizli bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Ali Koç'un da Lazio'lu idarecilerle pazarlık masasına oturduğu iddia edildi.
2.5 MİLYON EURO MAAŞ+BONUSLAR!
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kadroda düşünmediği Vedat Muriqi'ye bir yıllık kiralama bedeli de ödemeye hazır olan Fenerbahçe'nin tüm şartları zorladığı öğrenildi. Vedat Muriqi'ye İtalyan ekibinde yıllık kazancı olan 2.5 milyon euro'yu kasasından çıkaracak Fenerbahçe, sözleşmeye gol ve şampiyonluk halinde bonuslar da ekleyecek.
Son dönemde sosyal medyada da Fenerbahçe taraftarlarının Muriç'in tekrar Çubuklu'yu giymesi yönündeki mesajları artarken, kısa süre içinde imzaların atılabileceği ileri sürüldü. Geçen sezon 27 lig maçında 821 dakika süre alan Muriqi, yalnızca 1 gol sevinci yaşadı.
Çubuklu'yu giydiği 2019-20'de 36 resmi maça çıkan Vedat Muriç, 24 gole direkt katkı sağlamıştı. 17 kez rakip fileleri havalandıran Kosovalı yıldız, 7 de asist yapmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, son dönemde Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla gol sevinci yaşayan isimlerindendi.