Son dakika spor haberi: Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

Alexander Sörloth için kulübü Leipzig'ten olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, bir kez daha eski yıldızına odaklandı. Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, önceki gün İstanbul'a adım atmıştı. İtalyan ekibinin verdiği 3 günlük izinde tatil için Türkiye'ye geldiği açıklanan Kosovalı yıldız ile ilgili gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen 27 yaşındaki golcünün Fenerbahçeli yöneticilerle gizli bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Başkan Ali Koç'un da Lazio'lu idarecilerle pazarlık masasına oturduğu iddia edildi.