Fenerbahçe'de durmak yok! Samatta ve Zanka...

Olimpiyat Stadı'nda önceki gün Zwolle ile oynadığı hazırlık maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe hız kesmiyor. Hollanda ekibine karşı 60 dakikanın üzerinde sahada kalan isimler rejenerasyon yaparken, diğer futbolcular çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanda 5'e 2 top kapma ve taktik idmanla günü tamamladı. Teknik direktör Pereira yönetiminde çalışan Kanarya, tesislerindeki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



SAMATTA VE ZANKA TAKIMLA ÇALIŞTI

Danimarka ile EURO 2020'de yer alan Mathias Zanka ile sakatlıktan kurtulan Mbwana Samatta, takımla çalışmalarda yer aldı. Takıma geç katılan Zanka'nın hazır gelmesi dikkatlerden kaçmazken, Samatta'nın da tedavisinin tamamen son bulduğu açıklandı.