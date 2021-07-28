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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Cedric Soares hamlesi!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın 3-4-3 sisteminde önemli bir pozisyona gelen kanat bölgesi için Arsenal forması giyen Cedric Soares'i gündemine aldı. İşte son detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Cedric Soares hamlesi!
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Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu... Sarı- Lacivertliler, kadrosundaki tek alternatifsiz bölge olarak gözüken sağ bek için Arsenal forması giyen Cedric Soares için harekete geçti. Sabah'ın haberine göre teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Cedric Soares hamlesi!

ARSENAL İLE TEMASLARA BAŞLANACAK
Fenerbahçe yönetiminin de Pereira'nın bu talebi üzerine Arsenal ile kısa süre içinde temas kuracağı ve oyuncuyu resmen isteyeceği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Cedric Soares hamlesi!

CEDRIC'i ELDEN ÇIKARMAK İSTİYORLAR
Kanarya'nın istediği Cedric'i elden çıkarmak isteyen Arsenal'in oyuncu ile ilgili tekliflere sıcak olduğu biliniyor. Arsenal'de 11'de şans bulmakta zorlanan Cedric'in de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı konuşuluyor. Portekizli Cedric'in piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gözüküyor. Sarı-Lacivertliler, kısa süre içerisinde bu transfere nokta koymak istiyor.

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