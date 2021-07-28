Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Cedric Soares hamlesi!

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Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu... Sarı- Lacivertliler, kadrosundaki tek alternatifsiz bölge olarak gözüken sağ bek için Arsenal forması giyen Cedric Soares için harekete geçti. Sabah'ın haberine göre teknik direktör Vitor Pereira, hem 3-4-3'ün sağında hem de 4-4-2'de sağ bekte görev yapabilen vatandaşı Cedric'in kendileri için en uygun isimlerden biri olduğunu belirtti.



ARSENAL İLE TEMASLARA BAŞLANACAK

Fenerbahçe yönetiminin de Pereira'nın bu talebi üzerine Arsenal ile kısa süre içinde temas kuracağı ve oyuncuyu resmen isteyeceği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için belirlediği strateji ise satın alma opsiyonlu kiralama.