Fenerbahçe Zwolle maçı CANLI

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşılaşıyor...

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti.

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İKİNCİ YARI OYNANIYOR | Fenerbahçe PEC Zwolle: 2-1 (45' Tisserand, 48' Valencia) - (68' Mustafa Saymak)



İşte Fenerbahçe'nin ilk golü:

⚽GOL! Zajc'ın ortasına Tisserand dokundu ve topu ağlara gönderdi! Fenerbahçe öne geçiyor... pic.twitter.com/ahk5CZSqlm — TRT Spor (@trtspor) July 28, 2021

⚽GOL! Savunma arkasına sarkan Valencia kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. pic.twitter.com/GfWmNOmE5r — TRT Spor (@trtspor) July 28, 2021

İLK 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Zajc, Osayi, Serdar Dursun

PEC Zwolle: Lamprou, Van Polen, Paal, Mustafa Saymak, Kastaneer, Huiberts, Tedic, Clement, Strieder, Kersten, Bajselmani

FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı saat 19:00'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

F.BAHÇE'NİN DİĞER MAÇLARI

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev