Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı canlı)

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı canlı)

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hollanda temsilcisi PEC Zwolle ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi maçın hangi kanalda ve saat kaça oynanacağı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe PEC Zwolle maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:30 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:43
Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı canlı)

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi?

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Zajc, Osayi, Serdar Dursun

PEC Zwolle: Lamprou, Van Polen, Paal, Mustafa Saymak, Kastaneer, Huiberts, Tedic, Clement, Strieder, Kersten, Bajselmani

FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ZWOLLE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Zwolle maçı için doğu ve batı tribünlerinde bilet satışı olacağı belirtildi. Bilet alımı ve stada giriş esnasında izleyicilerden HES kodu talep edilecek bilet fiyatları ise 80 TL olacak.

SAMATTA OYNAYACAK MI?

Gençlerbirliği ile oynanan son hazırlık maçında sakatlanan Samatta, Hollanda ekibi PEC Zwolle maçında sahada yer almayacak. Pereira, Samatta'yı riske etmek istemiyor.

MESUT ÖZİL DÖNDÜ!

Gençlerbirliği maçında bağırsak enfeksiyonu sebebiyle oynamayan Mesut Özil, rahatsızlığının bitmesiyle birlikte takıma döndü.

MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Uzun bir aradan sonra taraftarına kavuşacak olan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda PEC Zwolle'yi konuk edecek.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

28 Temmuz:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

SON DAKİKA