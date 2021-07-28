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Fenerbahçe PEC Zwolle maçı CANLI

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hollanda temsilcisi PEC Zwolle ile karşı karşıya geliyor. 3 hazırlık maçını da kazanan sarı laciverltiler, bu maçı da kazanarak yeni sezon öncesi güven kazanma peşinde. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe PEC Zwolle maçının canlı anlatımı haberimizde... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 19:28 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 20:01
Fenerbahçe PEC Zwolle maçı CANLI

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşılaşıyor...

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 ve Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etmişti.

CANLI SKOR

İLK YARI OYNANIYOR | Fenerbahçe PEC Zwolle: 1-0 (45' Tisserand)

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Attila, Tisserand, Novak, Gustavo, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Zajc, Osayi, Serdar Dursun

PEC Zwolle: Lamprou, Van Polen, Paal, Mustafa Saymak, Kastaneer, Huiberts, Tedic, Clement, Strieder, Kersten, Bajselmani

FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı saat 19:00'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

F.BAHÇE'NİN DİĞER MAÇLARI

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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