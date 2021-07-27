Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Roger Guedes, Henry Onyekuru, Alexander Sörloth... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;

AARON BOUPENDZA Geçtiğimiz sezona damga vuran futbolculardan biri olan Aaron Boupendza'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, 7-8 milyon euro limit açılmasını bekliyor. Uygun koşullar oluşursa Gabonlu yıldız çubukluyu giyecek.