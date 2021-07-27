Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferine ciddi engel! Aaron Boupendza yeşil ışık yaktı ama...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferine ciddi engel! Aaron Boupendza yeşil ışık yaktı ama...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin hedefindeki Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza transferinin önünde ciddi bir engel var. Konumunu 'Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri' göstererek transfere yeşil ışık yakan golcü oyuncu için sarı-lacivertli kulübün önce 7-8 milyon Euro'luk bütçe açması gerekiyor. Kanarya'da gözden çıkarılan isimlerle yollar ayrılmadan yeni bir transfer hamlesi yapılmasıın imkansız olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferine ciddi engel! Aaron Boupendza yeşil ışık yaktı ama...

Fenerbahçe transferde sessizliğini korurken, sarı-lacivertliler için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son olarak Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza'nın sosyal medyada idman fotoğrafı paylaşırken konum olarak Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ni yazması dedikoduları alevlendirdi. Sarı-lacivertlilerin istediği 24 yaşındaki golcünün de gelmeye gönüllü olduğu bilinirken, bu hamle transferde yeni gelişmelerin yaşandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferine ciddi engel! Aaron Boupendza yeşil ışık yaktı ama...

HATAY 12 MİLYON EURO İSTİYOR
Ancak geçen sezonun gol kralının transferinin önünde ciddi bir engel var. Sabah'ın haberine göre, Kanarya'nın henüz elden çıkaramadığı oyuncular nedeniyle transfer yapamadığı ve 7-8 milyon Euro'luk bir bütçe açılımı olmadan yeni bir imzanın da imkânsız olduğu ifade edildi. Hatayspor cephesine de "Bütçe açılırsa ilgilenebiliriz" notu iletildi. Hatayspor'un 12 milyon Euro fiyat biçtiği Boupendza ile Celtic ve Sassuolo da ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferine ciddi engel! Aaron Boupendza yeşil ışık yaktı ama...

TRANSFER İÇİN ARADILAR!
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Boupendza hakkında konuştu. Oyuncuyu isteyen çok kulüp olduğunu kaydeden Erdoğan, "İsim vermek istemiyorum ama bazı kulüplerin teknik direktörleri beni arayarak, özellikle Boupendza'nın karakteri hakkında bilgi aldı. Bizi memnun edecek teklif gelirse Boupendza'yı satacağız. Gidişine de hazırlıklıyız" dedi.

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