Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 3 mevkiye 6 aday

Yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu 4 koldan devam ediyor. Alexander Sörloth'un babasından gelen açıklama, Norveçli golcü için umutları artırdı. Onyekuru da Fenerbahçe'ye teklif edildi. İşte transferde son durum...
Yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu 4 koldan devam ediyor. Alexander Sörloth'un babasından gelen açıklama, Norveçli golcü için umutları artırdı. Onyekuru da Fenerbahçe'ye teklif edildi. İşte transferde son durum...
ROGER GUEDES: Brezilyalı kanat oyuncusunun, Çin'de formasını giydiği Shandong Taishan ile bu hafta kontratını feshedeceği belirtiliyor. Fenerbahçe gelişmelere göre devreye girebilir. Corinthians da ilgileniyor. 24 yaşında. Kanatların yanı sıra forvet ve forvet arkası oynayabilen tam bir joker. Kariyerinde Palmeiras, Taishan, Esporte Clube ve Atletico Mineiro'da 153 karşılaşmaya çıktı, 46 gol+19 asiste imza attı.
HENRY ONYEKURU: Monaco'nun kadroda düşünmediği kesinleşti. İlk hedef bonservisiyle satmak. Kanat oyuncusu arayan Fenerbahçe'ye de önerildi. Vitor Pereira isterse temasa geçilecek. 24 yaşında. Galatasaray'da oynadığı 2 sezonda 71 maçta 22 gol+12 asistlik performans sergiledi. Süratli ve kanattan içeriye kat edip direkt gole gidebiliyor. Ancak geçen sezon ikinci yarıda ortaya koyduğu performans soru işaretleri yarattı.