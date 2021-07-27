Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de dev operasyon! 3 mevkiye 6 aday

SÖRLOTH, MURIQI VE BENEDETTO: 3 forvetten Alexander Sörloth ilk tercih. Kiralamak için Leipzig'in kararı bekleniyor. Kamp kadrosuna alındı ancak durumu hala belirsiz. Büyük olasılıkla gönderilecek. Ancak Leipzig, bonservisiyle satmaya öncelik veriyor. Trabzon da istiyor. Mainz ise yüksek maaşı nedeniyle vazgeçti... Vedat Muriç'te Sarri'nin raporuna göre harekete geçilecek... Dario Benedetto içinse Marsilya'ya teklif gönderildi, yanıt bekleniyor.





BABA SÖRLOTH: SICAK BAKIYORUZ

Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth, Norveç'in Dagbladet gazetesine konuştu. Baba Sörloth, oğlunun F.Bahçe'ye transferine sıcak baktıklarını ancak ikna edilmesi gereken kulübün RB Leipzig olduğunu söyledi. Bu açıklama umutları artırdı.

