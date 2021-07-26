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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Sambacı forvet! Carlos Vinicius için teklif yapıldı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, son olarak Carlos Vinicius'u gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Benfica'da bulunan Brezilyalı santrfor için Portekiz kulübüne teklifini ilettiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Sambacı forvet! Carlos Vinicius için teklif yapıldı

Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin Carlos Vinicius'u gündeme aldığı ileri sürüldü. 26 yaşındaki Brezilyalı forvetin bonservisi Benfica'da. Geçen sezonu Tottenham'da kiralık geçiren Sambacı, 22 maçta 10 gol+3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Sambacı forvet! Carlos Vinicius için teklif yapıldı

Benfica'ya geri dönen Vinicius bu sezon da kadroda düşünülmezken, Gremio'ya teklif edildi. Fenerbahçe'nin de devreye girerek Benfica'ya kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. Gremio'nun aylık 140 bin euro'luk net maaşı yüzünden transferi gerçekleştirmesinin zor olduğu vurgulanırken, Fenerbahçe'nin bu rakamı karşılayabileceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye Sambacı forvet! Carlos Vinicius için teklif yapıldı

BİTİRİCİ SOLAK
1.90 boyundaki Vinicius sol ayağını kullanıyor. Benfica ve Tottenham'ın yanı sıra Real SC, Rio Ave ve Monaco formaları giyen tecrübeli forvet, 145 maçta 70 gol attı; 25 de asist gerçekleştirdi. Vinicius'un piyasa değeri 18 milyon euro.

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