Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yeni sol bekini Chelsea'de buldu! Kenedy...

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve nokta atış transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yıldız bir isme daha kancayı taktı. 3-4-3 sistemini takımına yerleştirmeye çalışan Vitor Pereira hücum özellikleri olan bir sol bekin transfer edilmesini yönetimden talep etti.

KENEDY'NiN BONSERVİSİ CHELSEA'DE



Sarı-lacivertli kurmaylar geçtiğimiz sezon da adın geçen bir ismi gündemine alarak harekete geçti. Takvim'in haberine göre bonservisi Chelsea'de olan Brezilyalı sol bek Kenedy için ilk teklif yapıldı.