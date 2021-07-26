Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yeni sol bekini Chelsea'de buldu! Kenedy...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yeni sol bekini Chelsea'de buldu! Kenedy...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Vitor Pereira'nın teknik direktörlük görevine getirilmesiyle sistem değişikliğine giden Fenerbahçe, sol bek mevkisi için bonservisi Chelsea'de olan Kenedy'yi gündemine aldı. Piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız isim için sarı-lacivertlilerin yapacağı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yeni sol bekini Chelsea'de buldu! Kenedy...

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve nokta atış transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yıldız bir isme daha kancayı taktı. 3-4-3 sistemini takımına yerleştirmeye çalışan Vitor Pereira hücum özellikleri olan bir sol bekin transfer edilmesini yönetimden talep etti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yeni sol bekini Chelsea'de buldu! Kenedy...

KENEDY'NiN BONSERVİSİ CHELSEA'DE

Sarı-lacivertli kurmaylar geçtiğimiz sezon da adın geçen bir ismi gündemine alarak harekete geçti. Takvim'in haberine göre bonservisi Chelsea'de olan Brezilyalı sol bek Kenedy için ilk teklif yapıldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yeni sol bekini Chelsea'de buldu! Kenedy...

TEKLİF OPSİYONLU KİRALAMA

Geçtiğimiz sezonu Granada'da kiralık olarak geçiren Kenedy için Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yeni sol bekini Chelsea'de buldu! Kenedy...

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Chelsa'nin Kenedy'yi yeni sezonda da kadroda düşünmediği öğrenilirken başka kulüplerin de teklifi soz konusu. 25 yaşındaki Kenedy'nin piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro civarında.

SON DAKİKA