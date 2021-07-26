Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe yeni sol bekini Chelsea'de buldu! Kenedy...

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile hazırlanan ve nokta atış transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, yıldız bir isme daha kancayı taktı. 3-4-3 sistemini takımına yerleştirmeye çalışan Vitor Pereira hücum özellikleri olan bir sol bekin transfer edilmesini yönetimden talep etti.
KENEDY'NiN BONSERVİSİ CHELSEA'DE
Sarı-lacivertli kurmaylar geçtiğimiz sezon da adın geçen bir ismi gündemine alarak harekete geçti. Takvim'in haberine göre bonservisi Chelsea'de olan Brezilyalı sol bek Kenedy için ilk teklif yapıldı.
TEKLİF OPSİYONLU KİRALAMA
Geçtiğimiz sezonu Granada'da kiralık olarak geçiren Kenedy için Fenerbahçe satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.