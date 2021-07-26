Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Carlos Vinicius, Alassane Ndao, Robert Kenedy... | Fb haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
JAHER RASSOUL
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un savunmacısı Jaher Rassoul, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Fenerbahçe ezeli rakibinin ardından devreye girdi. Rassoul için transfer savaşı sürüyor.
ALASSANE NDAO
Karagümrük'teki performansı ile dikkat çeken Alassane Ndao, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Kanat arayışlarını da sürdüren Kanarya, Ndao'yu kadrosuna katarak elini güçlendirmek istiyor.