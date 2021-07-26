Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Ozan Tufan'a Premier Lig'den talip! Transferde flaş Dorukhan Toköz detayı (FB spor haberi)

Fenerbahçe 'de Attila Szalai'nin ardından Ozan Tufan'a da Premier Lig'den talip çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, daha önce Ozan'ı transfer etmeye çok yaklaşıp son anda geri adım atan Crystal Palace'ın eski aşkı yeniden alevlendi. Fransız çalıştırıcı Patrick Vieira yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Bordo-Mavililer, Ozan için 8 milyon Euro'yu gözden çıkarttı. Crystal Palace'ın kısa sürede resmi teklifi yapması bekleniyor.

TEKLİF 8 MİLYON EURO

Konuşulan rakam, Sarı- Lacivertliler'in beklentilerinin altında. Yönetim, Ozan'ın EURO 2020'de patlama yapmasını ve böylece 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedeline yakın bir teklifin gelmesini umuyordu. Ancak turnuvada işler istendiği gibi gitmedi. Yine de yönetimin 8 milyon Euro'dan daha fazlasını istemesine kesin gözüyle bakılıyor.

15 MİLYON TL İSTİYOR

Sarı lacivertliler, Ozan'ın satılması ihtimaline karşılık da alternatifini belirledi. Bonservisi elinde olan, Ozan gibi hem orta sahanın çeşitli bölgelerinde hem de sağ bekte görev yapabilen Dorukhan Toköz ile temas kurulması planlanıyor. Milli oyuncu son olarak Trabzonspor 'dan senelik 15 milyon TL garanti ücret istemişti. Eğer Ozan iyi bir rakama gönderilirse, Fenerbahçe, bonservis bedeli ödemeyeceği Dorukhan'a istediği maaşı verebilir.