Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Mame Thiam'a Süper Lig'den üç kulüp talip oldu!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Mame Thiam'a Süper Lig'den üç kulüp talip oldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Mame Thiam'a Süper Lig'den taliplerin çıkması yönetimi sevindirdi. Senegalli golcüye Antalyaspor, Başakşehir ve Giresunspor'un ilgisinin olduğu ve sarı-lacivertlilerle görüşmelere başlayacakları kaydedildi. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçeli Mame Thiam'a Süper Lig'den üç kulüp talip oldu!
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Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de Mame Thiam'ın geleceği merak konusu. Takımdan ayrı çalışacak futbolcunun Süper Lig'den 3 talibi var.

THIAM'IN TALİPLERİ ARTABİLİR

Takvim Gazetesi'nin Ajansspor'a dayandırdğı habere göre; Mame Thiam'a Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir ve Giresunspor'un ilgi gösterdiği iddia ediliyor. Mame Thiam geçen sezon Fenerbahçe'de 34 maçta 1727 dakika süre aldı ve 8 gol 2 asistlik performans sergiledi. Senegalli forvet Thiam, Kasımpaşa'daki son sezonunda ise 28 maçta 12 kez fileleri havalandırmış ve 5 de asist yapmıştı.

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