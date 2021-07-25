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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de transfer formülü: Birebir bonservis

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe yeni yapacağı transferler için bütçede yer açmanın formülünü arıyor. Bu konudaki en büyük avantaj, TFF'nin bu yıl değiştirdiği "Birebir bonservis" kuralı. Böylece sarı-lacivertlilerin yaptığı satışın tamamı limite eklenecek. İşte detaylar... (Güncel FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de transfer formülü: Birebir bonservis

Pereira, şu ana kadar 9 oyuncuyu A Takım'ın dışına aldı. Bu oyuncuların başka kulüplere gitmesiyle hem kadro rahatlayacak hem de maaş bütçesi düşecek. Bütçeyi dengeye getirmek için 7.5 milyon Euro'luk daha tasarruf sağlanması gerekiyor.

Fenerbahçe'de transfer formülü: Birebir bonservis

Transfer yapılabilmesi içinse bütçede daha fazla yer açılmak zorunda. Sabah gazetesinin haberine göre, bu noktada en önemli avantajı "Birebir bonservis" kuralı. Son 2 yılda Eljif (16 milyon Euro) ve Vedat (18.5 milyon Euro) satışlarıyla kulübe büyük girdi sağlandı.

Fenerbahçe'de transfer formülü: Birebir bonservis

Ancak F.Bahçe bu gelirin üçte birini bütçeye kaydettirebildi. Bu sezon TFF'nin yaptığı kural değişikliğiyle bonservis gelirinin tamamını bütçeye yazabilecek. Sarı-lacivertlilerin Pereira'nın düşünmediği 3- 4 oyuncuyu daha satarak bu sorunu aşması bekleniyor.

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