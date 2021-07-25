Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Inter'in gözü Altay Bayındır'da! Giuseppe Marotta listeye aldı (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, geride bıraktığımız sezon sergilediği yüksek performansla Avrupa kulüplerinin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. İtalyan basını, 37 yaşındaki Samir Handanovic'e varis arayan İnter'in kaleci adayları arasında Altay'a da yer verdi. Sarı-lacivertli file bekçisinin, lacivert-siyahlı ekibe transfer olma ihtimali yüzde 10 olarak gösterilirken, maliyetinin en az 15 milyon euro olduğu bilgisi paylaşıldı. İtalyan kulübünün CEO'su Giuseppe Marotta'nın genç Türk kaleciyi yakından takip ettiği bildirildi.